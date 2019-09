Primaria Constanta, buna de plata! Mii de lei pentru o societate de asigurari

Povestea din instanţă

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa prin Primar a fost obligată în instanţă să achite câteva mii de lei către o societate de asigurări, cu titlu de despăgubiri, şi a dobânzii legale penalizatoare aferente acestei sume de bani. Potrivit datelor oficiale din dosar, anul trecut, în condiţii de Cod portocaliu de ninsoare şi Cod galben privind intensitatea vântului, un copac plantat pe spaţiul public (în municipiul Constanţa) a căzut peste un autoturism (asigurat CASCO), producându-i avarii. Judecătoria Constanţa a reţinut că activitatea de toaletare şi defrişare a spaţiului verde este în sarcina Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Constanţa prin Primar, tocmai pentru împiedicarea producerii accidentelor sau a pagubelor ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile.Prin cererea depusă, societatea de asigurări a solicitat obligarea pârâtei Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Constanţa prin Primar la plata sumei de 2.265 de lei, cu titlu de despăgubiri, precum şi a dobânzii legale penalizatoare aferente acestei sume, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată, până la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată.În motivare, societatea de asigurări a arătat că la data de 18 ianuarie 2018 un copac plantat pe spaţiul public a căzut peste autoturismul Dacia Solenza, producându-i avarii. Pentru acest autoturism exista poliţa de asigurare facultativă tip CASCO, emisă de reclamantă, în baza căreia a fost plătită suma de 2.265 de lei asiguratului.Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa prin Primar, legal citată, a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii, ca nefondată, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. În motivare, a arătat că nu există faptă ilicită, întrucât prin Serviciul Gestionare Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice a luat toate măsurile necesare pentru întreţinerea şi toaletarea arborilor.Oficialii UAT Constanţa au mai arătat că respectivul copac s-a răsturnat din cauza condiţiilor meteorologice deosebite, în acea perioadă fiind emis şi Cod portocaliu.De asemenea, UAT Constanţa precizează că devizul de reparaţii conţine piese care nu sunt cuprinse în declaraţia asiguratului, cum ar fi parbrizul, chedere pentru toate uşile, iar din fotografii rezultă clar că aceste componente nu au fost avariate, nefiind necesară înlocuirea.Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut că, în data de 18 ianuarie 2018, un copac plantat pe spaţiul public a căzut peste autoturismul Dacia Solenza, (…) producându-i avarii la plafon şi portiera stângă faţă.La momentul producerii evenimentului, autoturismul Dacia Solenza (…) era asigurat al reclamantei conform poliţei de asigurare facultativă pentru riscul de avarii tip CASCO. În baza acestui contract de asigurare reclamanta i-a achitat asiguratului (…) suma de 2.265 de lei.„În privinţa condiţiei existenţei faptei lucrului, instanţa apreciază că şi aceasta este îndeplinită, cu motivarea că, astfel cum s-a reţinut în precedent, în data de 18. 01.2018, în condiţii de cod portocaliu de ninsoare şi cod galben privind intensitatea vântului, un copac plantat pe spaţiul public (mun. Constanţa) a căzut peste autoturismul Dacia Solenza, producându-i avarii la plafon şi portiera stângă faţă.În privinţa legăturii de cauzalitate dintre fapta lucrului şi prejudiciul a cărui reparare este solicitată în prezenta cauză, instanţa reţine că aceasta există, avariile produse autoturismului asiguratului reclamantei, care au necesitat efectuarea reparaţiilor a căror contravaloare este solicitată în prezenta cauză, fiind consecinţa directă şi firească a „faptei lucrului”, respectiv, a prăbuşirii copacului pe autoturismul asiguratului reclamantei, cu consecinţă avarierii acestuia din urmă.În privinţa pazei juridice exercitate de pârâtă asupra lucrului care a produs prejudiciul, instanţa apreciază că aceasta există, pârâta având această calitate potrivit art. 1377 teza I Cod civil, în condiţiile în care arborele este plantat pe domeniul public al Municipiului Constanţa“, potrivit motivării.Judecătorii au mai decis că, în cauză, UAT Constanţa nu a dovedit existenţa unui caz de forţă majoră care să atragă exonerarea sa de răspundere.„Aspectele invocate de pârâtă ca reprezentând forţă majoră, constând în condiţiile meteo nefavorabile intervenite în data de 18.01.2018, nu pot fi reţinute de instanţă ca factori ce duc la înlăturarea vinovăţiei, prin raportare la prevederile art.1351 al. 2 Cod Civil, potrivit cărora forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Astfel, deşi este fără dubiu că pentru data de 18.01.2018 au fost emise atenţionări cod galben si portocaliu de ninsori şi vânt intens, instanţa reţine că activitatea de toaletare şi defrişare a spaţiului verde este în sarcina pârâtei, tocmai pentru împiedicarea producerii accidentelor sau pagubelor ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile. Instanţa reţine că martorul a declarat că arborele s-a rupt de la mijloc din cauza intensităţii vântului. Or, condiţiile meteo constând în vânt intens, sunt frecvente iarna pe raza municipiului Constanţa şi nu pot fi apreciate ca invincibile sub aspectul prevenirii lor , sau al evitării eventualelor pagube prin luarea de masuri corespunzătoare“, potrivit motivării.Condiţiile meteo invocate de UAT Constanţa prin întâmpinare, ca fiind un caz de forţă majoră exoneratoare de răspundere, constând în ninsori abundente şi vânt intens, reprezintă un fenomen des întâlnit în Municipiul Constanţa în ultimele sezoane de iarnă, astfel că în raport de poziţia geografică ce determină în principal astfel de fenomene, se poate prevedea posibilitatea creării de prejudicii urmare a vijeliilor, motiv pentru care Primăria, prin Serviciul Gestionare Spaţii Verzi, are obligaţia de a lua măsuri în prevenirea acestor eventuale pagube, nefiind îndeplinite condiţiile forţei majore astfel cum este definită de art. 1351 al. 2 Cod Civil.Pentru a putea reţine intervenţia forţei majore, vijelia invocată de UAT Constanţa ar fi trebuit să fie de o asemenea intensitate încât să doboare toţi copacii din zona respectivă, nu numai acel arbore, cum s-a întâmplat. Or, în condiţiile în care s-a rupt un singur copac, instanţa nu a putut reţine că suntem în prezenţa unui eveniment imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.În raport de cele reţinute, instanţa a apreciat că apărările UAT Constanţa în ceea ce priveşte incidenţa forţei majore, ca o cauză exoneratoare de răspundere, sunt neîntemeiate.: rolii.roDecizia Judecătoriei Constanţa a fost contestată la Curtea de Apel Constanţa.