Primaria Constanta organizeaza licitatie publica in vederea concesionarii unor spatii cu destinatia de cabinet medical

Primăria municipiului Constanța organizează licitație publică în vederea concesionării unor spații cu destinația de cabinet medical în suprafață de 67,72 mp și 105,22 mp, pentru specialitatea medicină de familie, situate în municipiul Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 47, în vederea desfășurării activității medicale în sistem de tură/contratură. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 02.07.2019, ora 12:00, la sediul din bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, în prezența tuturor membrilor comisiei de evaluare și a ofertanților.Data limită de depunere a ofertelor este 01.07.2019, ora 12:00. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.06.2019, ora 16:00.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei municipiului Constanța din City Park Mall-Sky Level, bd. Al. Lăpușneanu nr. 116 C, biroul nr. 4.Ofertanții trebuie să prezinte următoarele acte doveditoare:Fișă cu informații privind ofertantul, însoțită de copie a cărții de identitate -Formular 1;Declarație de participare, semnată și ștampilată de către ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări – Formular 2;Să facă dovada vizitării spațiului-Formular 4;Actul doveditor privind achitarea garanției de participare;Actul doveditor privind achitarea contravalorii caietului de sarcini;Acte doveditoare privind statutul profesional, specializările și competențele dobândite (diplome, certificate, atestate etc.), copii conform cu originalul;Certificat de Acreditare eliberat de Colegiul Medicilor/autorizația de liberă practică, valabile la data deschiderii ofertelor, copii conform cu originalul, în cazul persoanelor juridice;Certificat de înregistrare-copie conform cu originalul, în cazul persoanelor juridice;Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului; original-emis cu cel mult 30 zile calculate până la data deschiderii ofertelor, în cazul persoanelor juridice;Împuternicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanelor juridice;Certificat de atestare fiscală emis de M.F.P.-D.F.P.-Administrația Finanțelor Publice a județului unde își desfășoară activitatea, de plată a datoriilor către bugetul de stat consolidat (bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate), valabil la data deschiderii ofertelor;Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale bugetului local, de plată a datoriilor către bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor;Dovada bonității financiar-bancare (scrisoare de bonitate bancară, certificat de depozit, cont în bancă);Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului de sarcini în urma unei solicitări scrise depuse la Centrul de informare Cetățeni situat în City Park Mall-Sky Level, bd. Al. Lăpușneanu nr. 116 C, biroul nr. 4, Primăria municipiului Constanța.Prețul pentru obținerea caietului de sarcini este de 50 lei.Litigiile apărute sunt soluționate de Tribunalul Constanța. Adresa str. Traian, nr. 31, cod poștal 900743, Constanța, România.Informații generale privind concedentul: Primăria municipiului Constanța;Cod fiscal: 4785631;Adresa: bd. Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725;Numărul de telefon:0241/488148, 0241/488151.