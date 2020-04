Primaria Constanta si CT BUS, recomandari de circulatie in aceasta perioada

Primăria Municipiului Constanța și CT BUS vă recomandă să conduceți preventiv în această perioadă!„Când semafoarele luminează galben intermitent sau în orice intersecție nesemaforizată trebuie să respectați următoarea ordine de prioritate:* dacă în intersecție se află un polițist, trebuie să respectați în primul rând semnalele și indicațiile acestuia;* dacă se apropie o autospecială cu semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore active, aceasta are prioritate;* dacă în intersecție nu se află un polițist, iar semafoarele nu funcționează, trebuie să vă ghidați după indicatoarele rutiere prezente în intersecție: ,,STOP'', ,,CEDEAZĂ TRECEREA'', ,,DRUM CU PRIORITATE'', etc.;!! Chiar dacă circulați pe un drum cu prioritate, trebuie să conduceți prudent și preventiv, iar dacă întâlniți indicatorul ,,STOP'' sau,,CEDEAZĂ TRECEREA'' oprirea și asigurarea sunt obligatorii;* marcajele de pe carosabil sunt de asemenea utile pentru a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze întraversarea unei intersecții;* dacă vă aflați într-o intersecție nesemaforizată și nu identificați indicatoare rutiere care să vă restrictioneze circulația sau să ofavorizeze, veți respecta în principal acordarea priorității de dreapta:când două vehicule se aproprie simultan de o intersecție, venind de pe drumuri publice pe care nu sunt instalate indicatoare de prioritate / sunt instalate indicatoare cu aceeași semnificație, vehiculul care vine din dreapta are prioritate de trecere;De asemenea, vă reamintim că orice mijloc de transport în comun are prioritate la ieșirea din alveola dedicată și vă rugam să ne permiteți trecerea în orice situație care favorizează acordarea de prioritate în condiții de siguranță.La apropierea de o intersecţie, trebuie să circulați cu o viteză care să vă permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecereparticipanţilor la trafic care au acest drept.Vă reamintim că, în contextul actual pandemic, este de dorit să vă limitați deplasările doar la cele esențiale.Reamintim că în contextul actual, în urma unei analize prealabile, pe fondul scăderii valorilor de trafic generat de măsurile dispuse la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19, Poliția Rutieră Constanța a solicitat Primăriei municipiului Constanțaîntreruperea funcționării semafoarelor electrice instalate în intersecțiile din municipiul Constanța”.