Primaria Constanta: Sistemul bike sharing, disponibil de astazi. Cum poti inchiria gratuit o bicicleta

Sistemul de bike sharing este funcțional de astăzi. Constănțenii și turiștii au din nou acces, în mod gratuit, la cele 390 de biciclete puse la dispoziția lor Primăria Constanța.„Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike – BSB ” s-a dovedit a fi un proiect de succes. Anul trecut au fost emise peste 9.000 de carduri și s-au efectuat 43.700 de trasee.În timpul iernii s-a făcut o revizie a stațiilor și a bicicletelor, pentru ca totul să funcționeze în parametri optimi o dată cu venirea primăverii.„Reamintim faptul că orice turist sau localnic poate solicita, în mod gratuit, pe baza cărții de identitate, de la ghișeele de informații din cadrul agențiilor SPIT, un card de utilizator”, precizează Primăria Municipiului Constanța.Pentru a putea folosi echipamentul, utilizatorii trebuie să respecte mai multe condiții: trebuie să fie înregistrați în sistem, să se încadreze în intervalul orar 07:00-24:00, de luni până duminică, ultima închiriere se poate face cu maximum două ore înainte de închiderea centrului, la ora 22:00, echipamentul va putea fi ridicat şi returnat de la orice staţie de biciclete în regim self-service; utilizatorul poate închiria simultan doar o bicicletă. Bicicletele pot fi utilizate doar de persoanele de peste 14 ani, două ore, indiferent de numărul de închirieri zilnice. Intervalul minim între utilizări este de 10 minute. Nu pot fi subînchiriate, folosite la curse de biciclete, pentru transportul de pasageri sau în situații de vânt puternic sau furtuni.De asemenea, utilizatorii au la dispoziție numărul de telefon cu tarif normal 0371.787.778, disponibil 7 zile din 7, în intervalul orar 07:00-24:00 (robot telefonic 24:00-07:00), unde pot semnala orice problemă.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanța