Primaria Craiova cumpara 16 autobuze electrice destinate transportului public in municipiu

Primăria Craiova cumpără 16 autobuze electrice destinate transportului public în municipiu, acestea fiind de ultimă generaţie şi având, printre altele, aer condiţionat, Wi-Fi, sistem audio-video de informare a călătorilor, sistem de supraveghere video. Primele autobuze vor ajunge la Craiova la începutul anului viitor. Valoarea contractului este de 57,5 milioane de lei, potrivit news.ro.

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă online, că licitaţia pentru livrarea celor 16 autobuze a fost câştigată de o companie din Polonia.

"Astăzi am semnat contractul de achiziţie pentru cele 16 autobuze electrice. Este vorba de un program de finanţare European - Motric 1, depus în afara sumei alocate către Primăria Craiova şi pentru care, iniţial, am primit o finanţare de doar 25%, iar de curând, am primit finanţare de 98%. Astfel, contribuţia noastră va fi de doar 320.000 euro. Câştigătorul licitaţiei pentru livrarea celor 16 autobuze electrice este compania Solaris Bus and Coach SA din Polonia”, a afirmat primarul Craiovei.

Citește și: Lovitură de la DNA de ultim moment! Sunt vizați mii de magistrați cu dosare penale

El a menţionat că primul autobuz - prototip va ajunge în Craiova în luna ianuarie 2021, iar din februarie 2021 vor fi furnizate lunar autobuzele electrice.

Acestea sunt de ultimă generaţie, cu sistem de încălzire şi de răcire cu aer condiţionat, echipament Wi-Fi, sistem de management trafic, sistem audio-video pentru informarea călătorilor, sistem de numărare a călătorilor, sistem de supraveghere video cu 7 camere, prize USB pentru încărcarea diverselor dispozitive.

Proiectul presupune livrarea a 16 autobuze electrice şi instalarea a 16 staţii de încărcare lentă şi 4 staţii de încărcare rapidă pentru acestea, precum şi semaforizarea şi includerea în sistemul actual de management al traficului a cinci intersecţii de pe traseele de autobuz.

Citește și: Suceava are de cinci ori mai mulți bolnavi cu noul coronavirus decât Oradea. Motivul este metoda de testare prin polling

Primăria Craiova a precizat că mijloacele de transport achiziţionate prin proiect vor fi folosite pe traseele: 1 Gară – Olteţ - Spitalul Judeţean de Urgenţă - Romaneşti şi Retur, cu o lungime de 11,4 Km şi un număr de 21 staţii pentru călători; 3b staţia 15 (plecare) – Amaradia – Olteţ – Caracal – Bănie şi Retur, cu o lungime de 19,7 km şi 32 de staţii pentru călători; 9 Craioveşti – Calea Severinului – Calea Bucureşti – Hanul Doctorului – Metro şi Retur, cu o lungime de 24,6 Km şi 42 de staţii pentru călători.

Valoarea totală a contractului este de 57.536.000 lei, fără TVA lei.

Autobuzele trebuie să aibă o lungime de minim 17,5 metri şi maxim 18,75 metri, o capacitate de minim 100 de călători şi o viteză maximă de 70 de km/h.