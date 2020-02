Primaria din Constanța vine in sprijinul cuplurilor infertile: Va acorda vochere pentru fertilizarea in vitro

Primăria Constanța vrea să acorde vouchere de 10.000 de lei cuplurilor infertile pentru fertilizarea in vitro. Proiectul de hotărâre, care urmează să fie votat vineri de consilierii locali, vine ca o soluție la scăderea natalității, susțin autoritățile locale.

Primăria Constanța a decis să acorde vouchere de 10.000 de lei pentru 100 de cupluri infertile.

„Încercăm să găsim soluții la problema infertilității, o problemă la nivelul întregii Românii, la nivelul întregii Europene de altminteri, nu doar la noi la Constanța. Este adevărat că în ultimii ani natalitatea a scăzut, iar soluția pe care o propun specialiștii în infertilitate este aceasta, fertilizarea in vitro. Ei spun că are cea mai mare rată de succes, motiv pentru care s-a luat hotărârea introducerii acestui proiect pe ordinea de zi – vouchere în valoare de un milion de lei, 10.000 de lei de cuplu. 100 de cupluri vor putea să beneficieze de aceste vouchere”, a delclarat, pentru MEDIAFAX, Adriana Teodoru, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.

Aceasta a adăugat că, deși cifrele în ceea ce privește natalitatea în județul de la malul mării nu sunt îngrijorătoare, totuși se poate observa un trend descendent în ceea ce privește numărul de nașteri anuale.

Citește și: ULTIMA ORĂ Maria Şarapova se retrage din tenis: 'Sunt gata să escaladez un nou munte, să concurez pe un teren diferit'

„Cifrele natalității în Constanța nu sunt foarte îngrijorătoare, dar, într-adevăr, natalitatea a scăzut de la an la an. Din 2017 încoace, cu 100, 200, 500 de persoane, motiv pentru care este nevoie să luăm măsuri sau să încercăm măcar să reechilibrăm balanța. Sunt primii pași pe care noi îi facem. În funcție de felul în care vom vedea că va reacționa practic societatea din Constanța și de nevoile societății constănțene în 2021 vom vedea dacă vom crește numărul, suma și vom extinde acest program”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.

În cazul în care numărul de solicitări depășește bugetul alocat, cei care vor beneficia de acest ajutor vor fi aleși prin extragere publică, urmând să fie făcută o listă de așteptare de maximum 100 de cazuri.

Un model pentru Primăria Constanța a fost Laura, o tânără de 34 de ani, care a născut doi copii prin fertilizare in vitro.

După ce a încercat de mai multe ori să aibă un copil, Laura-Ioana Dura a început, la 26 de ani, să se gândească la fertilizarea in vitro. Era una dintre puținele soluții pe care le mai avea pentru a aduce pe lume un copil. Primul său băiat s-a născut în urmă cu doi ani, după două încercări nereușite, care au costat-o pe constănțeancă, în total, peste 20.000 de euro.

„Povestea noastră începe în 2012, când am încercat pentru prima oară să concepem un copil. După mai multe încercări am constatat că nu reușim. Am făcut mai multe vizite, la mai mulți medici unde ni s-a dat diagnosticul de infertilitate primară. Soluția noastră salvatoare era fertilizarea in vitro, pe care nu am reușit să o susținem financiar din propriile fonduri. Însă am apelat la bancă, am făcut un credit și așa a început drumul nostru, pe această cale. Noi am făcut trei intervenții, în total ne-a ajuns undeva la peste 20 de mii de euro. Prima, care ne-a costat undeva la 7 mii, 8 mii de euro, a fost susținută dintr-un credit, apoi văzând cum stă treaba, că nu am reușit din prima încercare, am strâns cureaua, am făcut mari sacrificii și următoarele proceduri le-am susținut din bani proprii, cu ajutorul rudelor, părinților, în măsura în care au putut să ne ajute”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Laura.

Însă procedura de fertilizare in vitro poate costa și mai mult de atât, dacă este nevoie și de alte intervenții, povestește tânăra: „Se poate să coste și mai mult, depinde de ce proceduri se fac înainte de fertilizarea in vitro propriu zisă. Se pot face proceduri de clipsare de trompe uterine, operație de varicocel, dacă e problemă pe cale masculină. Sunt tot felul de alte proceduri de care noi nu am avut nevoie, însă, dacă era nevoie de ele, erau costuri în plus”.

După ce a născut primul băiețel, Laura a început să militeze pentru ajutarea cuplurilor infertile, alături de un ONG. Așa a ajuns și la Primăria Constanța, unde a făcut lobby pentru ca municipalitatea să se implice în ajutorarea celor care nu pot avea copii.