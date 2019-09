Primaria Generala vrea eliminarea taxiurilor care nu au EURO 6 și introduce RABLA TAXI: Cați bani vor primi taximetriștii pentru a-și schimba mașinile

Un proiect privind acordarea a 3.000 de eco-vouchere a câte 15.000 de lei fiecare pentru achiziţionarea de autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii de către transportatori autorizaţi care deţin autorizaţii taxi se regăseşte pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei CGMB de marţi, potrivit Agerpres.

,,Se aprobă 'Programul de stimulare a eliminării din serviciul public de transport local în regim de taxi a autoturismelor taxi cu normă de poluare sub EURO 6 - RABLA TAXI', care are drept scop îmbunătăţirea condiţiilor privind serviciul public de transport local în regim de taxi din Municipiul Bucureşti şi reducerea poluării prin eliminarea autoturismelor cu norma de poluare sub Euro 6'', prevede proiectul.

Conform acestuia, pentru implementarea programului se aprobă acordarea etapizată pe 2 ani, în perioada 2020-2021, începând cu data de 1 ianuarie 2020, a unui număr iniţial de 3.000 de eco-vouchere în valoare de 15.000 de lei/eco-voucher. Acordarea eco-voucherelor se va face în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, la cerere, o singură dată pentru un transportator autorizat care deţine o autorizaţie taxi/un număr de autorizaţii taxi eliberate de Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti pe perioada de valabilitate a acesteia/acestora. Eco-voucherul nu este transmisibil şi are termen de valabilitate maxim 6 luni, stipulează proiectul.

Citește și: Rareș Bogdan intră la rupere: ‘Nu voi accepta niciodată’

Conform acestuia, eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru a achiziţiona autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii - Euro 6, non-diesel, hibride sau electrice. Programul se va desfăşura pe baza unui Regulament ce va fi elaborat de către o comisie formată din specialişti din cadrul Direcţiei de Mediu, Direcţiei General Economică, Direcţiei Transporturi, Direcţiei Juridic şi Direcţiei Informatică din cadrul aparatului de specialitate al primarului general al Municipiului Bucureşti. Regulamentul va fi aprobat prin dispoziţie a primarului general.

Conform referatului de aprobare al programului, semnat de primarul general, Gabriela Firea, acest program propune o măsură de eliminare a factorului poluant din municipiul Bucureşti reprezentat de activitatea de transport persoane în regim de taxi desfăşurată de către transportatorii autorizaţi cu autovehicule foarte vechi. În raportul de specialitate al proiectului este prevăzut că, potrivit datelor statistice înregistrate în baza de date a autorizaţiilor taxi din Municipiul Bucureşti, sunt înregistrate 7.463 de autorizaţii taxi valabile valabile până la data raportului.

Citește și: O femeie a fost legată azi de Gheorghe Dincă! Cine este ea de fapt

Autoturismele fabricate până în anul 2014 inclusiv reprezintă un număr total de 4.879 de autorizaţii taxi, iar cele fabricate până în anul 2010 inclusiv - un număr total de autorizaţii taxi de 2.789. Comisia Europeană a cerut României să-şi armonizeze legislaţia naţională privind vehiculele scoase din uz cu legislaţia UE. Directiva 37/2011 solicită statelor membre să se asigure că piesele de schimb pentru vehiculele introduse pe piaţă după 1 iulie 2003 nu conţin plumb, mercur, cadmiu şi crom hexavalent decât în anumite condiţii, se mai arată în raportul de specialitate.