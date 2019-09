Primaria Iasi scoate la licitatie sapte locuri de parcare. Vezi unde

primaria iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); MUNICIPIUL IASI, cu sediul in B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr.11,organizeaza in data de 16.10.2019-ora 14.00 la sediul Directiei Exploatare Patrimoniu din sos.Nationala, nr.43, et.6, licitatia publica cu strigare pentru inchirierea unui numar de 7 locuri de parcare cu nr. 11 ÷ 17, situate in parcarea de resedinta „ STR.TAIETOAREI,NR.24 bis”. Drept de participare la licitatie au locatarii din blocurile: V2,V3. Dosarele se depun la registratura Directiei Exploatare Patrimoniu din sos.Nationala, nr.43, dupa verificarea acestora la Serviciul Administrare Parcari, et.4 cam.15. Data limita de depunere a dosarelor 14.10.2019- ora 13.00. Documente necesare : 1. Copie carte ...