Primaria Mangalia cauta firma pentru construirea unor locuinte sociale

Primăria municipiului Mangalia construiește locuințe sociale pe strada M.I. Dobrogeanu din oraș.

Primăria municipiului Mangalia organizează licitație publică pentru proiectare, execuție și asistență tehnică pentru proiectul "Locuințe sociale M.I. Dobrogeanu, Municipiul Mangalia".La nivelul UAT Mangalia exista un număr de 535 solicitari pentru locuințe sociale. Spațiul urban vizat de proiect reprezintă la ora actuala o zona puternic afectata de marginalizare si excluziune sociala. Concentrarea spatiala a persoanelor asistate social, mare parte din acestea de etnie roma, a dat nastere unui areal urban extrem de vulnerabil. Saracia, lipsa educatiei si pregatirii profesionale, insuficienta spatiului locativ, natalitatea sporita si densitatea mare, problemele de sanatate, degradarea fizica a spatiilor publice, lipsa spatiilor de recreere si a spatiilor de joaca pentru copii, mizeria, infractionalitatea mare sunt numai cateva dintre realitatile traiului in acest cartier. Proiectul se adreseaza persoanelor expuse riscului de saracie si excluziune sociala, scopul fundamental fiind integrarea acestora in comunitate si, totodata, imbunatatirea calitatii vietii populatiei municipiului Mangalia, in ansamblul ei.Potrivit licitatiapublica.ro , terenul alocat investitiei este situat in intravilan, domeniu public al Municipiului Mangalia cu drept de administrare catre Primaria Municiului Mangalia, in suprafata de 2895 mp. (925mp din masuratori), teren liber de constructii. Zona unde se va amplasa cladirea IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE se va accesa din str. M.I.Dobrogeanu, nr. 63R conform extrasului de carte funciara nr. 110979.Forma rectangulara si dimensiunile interioare ale constructiei au fost dictate de programul de locuinte sociale. Structura recomandata este cea pe cadre de beton armat, cu fundatii adaptate terenului de fundare. Regimul de inaltime al constructiei este parter + 2 etaje. Constructia este prevazuta cu acoperis terasa necirculabila peste etajul 2. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - 12 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 3 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 12 zile inainte de termeul stabilit pentru depunere ofertelor.Valoarea totală estimată a contractului este de 4.391.687,13 lei.Termenele de execuție sunt stabilite conform Studiului de fezabilitate dupa cum urmeaza: - servicii de proiectare – 7 luni, de la ordinul de incepere; - lucrărilor aferente necesare în vederea construcției – 13 luni, de la ordinul de incepere dupa receptionarea proiectului tehnic de executie - servicii de asistentă tehnica din partea proiectantului, pe intreaga perioada aferenta desfasurarii executiei si pana la receptia la terminarea lucrărilor, respectiv 13 luni. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este: 12. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare, in a 3-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.