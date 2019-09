Primaria Municipiului Iasi sustine realizarea soselei de centura – varianta Sud

Primaria Municipiului Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Municipiului Iasi condamna public incoerenta si incompetenta Guvenului Dancila, in special a Ministerului Transporturilor si a institutiilor subordonate, pentru modul prin care tergiverseaza demararea lucrarilor la soseaua de centura a municipiului Iasi – varianta Sud. BOMBA zilei! Maricel Popa, presedintele PSD Iasi, ramane fara alesii din cadrul Consiliului Local! Cearta uriasa pe un subiect fierbinte Asa cum este stipulat si in legislatia in vigoare, unicul responsabil pentru realizarea acestui obiectiv atat de important pentru municipiul Iasi este Guvernul Romaniei, prin Ministerul Transporturilor. Inca din anul 2009, Primaria Municipiului Iasi s-a angajat, prin em ...