Primaria Municipiului Mangalia organizeaza concurs de recrutare. Doua posturi contractuale

În vederea ocupării funcției contractuale de coordinating manager (manager coordonator echipa română), candidații trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. Se solicită, de asemenea, și cunoștințe de manager al proiectelor. Candidații trebuie să fie absolvenți al unui curs de manager proiect recunoscut C.N.F.P.A. sau echivalent.Este necesară o experință de minim 1 an în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă și permis de conducere categoria B.

Pentru ocuparea postului de inginer , candidații trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineriei. De asemenea, experiența de minim 1 an în domeniul ingineriei și permisul de conducere categoria B sunt obligatorii.

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă determinată, pe durata proiectului „Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Blachik to TEN-T infrastructure”, două posturi contractuale, după cum urmează: coordinating manager (manager coordonator echipa română) și inginer.Concursul presupune două etape:08.08.2019, ora 10.00-proba scrisă13.08.2019, ora 11.00-proba interviuluiCandidații vor depune dosarele de concurs la sediul Primăriei Municipiului Mangalia de pe Șoseaua Constanței, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial.Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, dar și la telefon: 0241/751060