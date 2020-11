Primaria Sectorului 3 vrea sa cumpere peste 39.000 de tablete pentru elevi, din fonduri europene

Consiliul Local al Sectorului 3, întrunit duminică în şedinţă extraordinară, a adoptat două proiecte de hotărâre, care vizează achiziţionarea de echipamente IT, în valoare totală de peste 83 de milioane de lei şi materiale sanitare în valoare de peste 28 de milioane de lei, din fonduri europene, anunță AGERPRES.

Conform rapoartelor de specialitate, proiectele au fost aprobate în regim de urgenţă, în contextul pandemiei de Sars-CoV-2 şi având în vedere că apelul de proiecte pe Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor va fi lansat pe 2 noiembrie, iar pentru Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei a fost lansat deja pe 25 octombrie.

În baza primei hotărâri, a fost aprobat proiectul "Creşterea gradului de utilizare a internetului în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3" şi a cheltuielilor aferente, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei.

Proiectul ar urma să aibă o valoare totală de 83.053.210 lei, inclusiv TVA, reprezentând: 39.458 de tablete necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru fiecare elev din învăţământul preuniversitar de stat; 2.500 de laptop-uri pentru profesori, 1.500 de tablete grafice pentru profesori; 1.304 camere web pentru dotarea claselor; câte 1.304 de sisteme All in One, proiectoare, ecrane de proiecţie, table interactive şi routere wireless pentru dotarea claselor.

Proiectul este destinat unui număr de 45 de şcoli, licee şi colegii din Sectorul 3.

Cea de-a doua hotărâre vizează aprobarea proiectului "Stop COVID în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3" şi a cheltuielilor aferente, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Proiectul ar urma să aibă o valoare totală de 28.716.878 lei, inclusiv TVA, vizând achiziţia de mănuşi (peste 4 milioane bucăţi), botoşi (peste 4 milioane bucăţi), dezinfectant mâini (peste 187.000 litri), măşti (peste 13 milioane bucăţi), dezinfectant suprafeţe (peste 106.000 litri), dezinfectant pardoseli, (peste 117.000 litri), lămpi ultraviolete (1.704 bucăţi), nebulizatoare (88 bucăţi), panou protecţie plexiglas (2.843 bucăţi).

Proiectul este destinat unui număr de 66 de grădiniţe, şcoli, colegii şi licee din Sectorul 3.