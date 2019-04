Primaria Sectorului 4 planteaza peste 5000 de copaci - FOTO

Sectorul 4 pare să fie în ultima vreme într-un adevărat tur de forță în privința proiectelor pe infrastructură. Se reabilitează grădinițe, școli, se anvelopează sute de blocuri, se realizează mii de noi locuri de parcare și se lărgesc bulevarde.

Lărgirea bulevardelor și crearea parcărilor au venit cu un preț: spațiile verzi au fost micșorate, iar o parte din copaci au fost tăiați. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre cum vrea să compenseze defrișările pe care lucrările de infrastructură derulate în ultima vreme le-au provocat.

„Este important în primul rând să menționez că profesia mea de bază este cea de medic, asta înseamnă că îmi este cât se poate de evidentă importanța unui mediu sănătos. Familia mea, fiica mea, locuim cu toții în sectorul 4, aici ne desfășurăm cu toții activitatea în majoritatea timpului. Plecăm, clar, de la ideea că îmi doresc un mediu cât mai sănătos pentru noi toți cei care locuim în această comunitate.

Deși nu pare atât de evident, lărgirea unor șosele foarte aglomerate, cât și crearea de locuri de parcare sunt tot niște măsuri menite să micșoreze cantitatea de noxe pe care automobilele le produc. Am încercat să le luăm pe rând, dacă se poate spune așa, am reabilitat până în prezent peste 300 de blocuri, am lărgit bulevarde, am creat noi locuri de parcare, am modernizat școli și grădinițe. Lucruri reale, nu vorbe. Întrucât am lărgit bulevardele, am fost obligați, în mod evident, să și defrișăm câțiva copaci. În locul acestora însă, vom planta peste 4.500 de pomi, pe care ADP Sector 4 i-a cumpărat din pepinierele din sud-estul țării", a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

S.C. ADP 4, societatea care îngrijește spațiile verzi, a început deja campania de plantare a pomilor care vor înlocui arborii defrisați.

„Arborii sunt achiziționați, colegii noștri se află deja pe teren și plantează copacii acolo unde aceștia lipsesc. Atât pe Giurgiului, cât și în zonele unde au avut loc lucrări de supralărgire. Este extrem de important să respirăm un aer curat”, a declarat Marian Goleac, directorul general al ADP 4 SA.

Pe arterele respective vor fi plantați tei, prunus și platani.