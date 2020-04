Primaria Sectorului 4, prima din Capitala care acceseaza fonduri europene pentru extinderea metroului

Primăria Sectorului 4 este, începând din 13 aprilie 2020, prima autoritate locală din Capitală eligibilă pentru accesarea fondurilor europene disponibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), în vederea extinderii rețelei de metrou a Bucureștiului. Ca urmare a demersurilor efectuate și a parteneriatului cu S.C. METROREX S.A., pe care primarul Daniel Băluță l-a semnat încă de anul trecut, Autoritatea de The post Primăria Sectorului 4, prima din Capitală care accesează fonduri europene pentru extinderea metroului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.