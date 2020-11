Primaria Sectorului 5 isi suspenda activitatea cu publicul pana pe 7 decembrie. Sedinta de CL se amana pentru 2 decembrie

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a dispus marti suspendarea activitatii de lucru cu publicul in sediul situat pe strada Fabrica de Chibrituri, in perioada 25 noiembrie - 7 decembrie (inclusiv), ca urmare a aparitiei unor noi cazuri de infectare cu COVID-19 in randul angajatilor Primariei.