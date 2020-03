Primaria Timisoara va cumpara 15 paturi ATI pentru Spitalul 'Victor Babes', in valoare de 13.000.000 de lei

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a anunţat că municipalitatea va aloca 13.000.000 de lei pentru cumpărarea a 15 paturi ATI pentru Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş", în urma unei rectificări de buget care a avut loc vineri, iar săptămâna viitoare este posibil să fie cumpărate şi 15 ventilatoare medicale, pentru care va urma o altă rectificare de 3.000.000 de lei.

"Vrem ca de 13.000.000 de lei să achiziţionăm 15 paturi ATI, în varianta containere complexe. Preşedintele Asociaţiei ATI din România, dr. Dorel Săndesc (de la Spitalul Judeţean Timişoara, n.r.) a gândit ce este necesar. Achiziţia o va face Spitalul 'Victor Babeş', dar noi vom da banii pentru aceasta. De asemenea, am intervenit să facem o excepţie în această situaţie (...) de a nu se permite să se vândă aparatură în afară şi să primim între 10 şi 15 ventilatoare esenţiale pentru salvarea vieţii celor în suferinţă respiratorie gravă. Am cerut 15 astfel de ventilatoare, dar am primit promisiunea că vom primi 10. Ca urmare, când lucrurile vor deveni ferme, vom mai face o rectificare de buget pentru alte 3.000.000 de lei alocate spitalului pentru aceste ventilatoare", a detaliat Nicolae Robu, potrivit Agerpres.ro.

Pe de altă parte, Nicolae Robu a anunţat că va organiza o audienţă online cu mediul de afaceri din Timişoara, care să-i transmită ce probleme au şi dacă au nevoie de sprijin pe care-l poate da primăria.

"Eu înţeleg importanţa mediului economic pentru Timişoara şi nu putem acum să uităm de motorul economic al municipiului, pentru că banii la bugetul local vin din contribuţiile mediului economic", a explicat primarul.