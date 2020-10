Primaria Valu lui Traian considera neconforme datele din raportul Curtii de Conturi

În sinteză, vă prezentăm mai jos principalele neconformități constatate și modul de ducere la îndeplinire a măsurilor impuse.



Raportul complet îl găsiți pe site-ul nostru după prima ședință de Consiliu Local.



1. Neepuizarea tuturor cailor de executare silita pentru rau-platnici - in sensul ca nu am scos la vanzare casele celor care nu achita impozitele la timp - si neradierea din evidentele fiscale a persoanelor definite ca insolvabile conform codului fiscal.



2. Subventionarea a 50% din costul cheltuielilor cu salubrizarea din buget local. Din pacate, de anul viitor taxa de salubrizare va fi 140 lei/persoana/an, deoarece conform legii 181/2020, beneficiarii serviciului trebuie sa achite costul integral al acestuia. Aici atragem atentia si asupra luarilor in spatiu desi persoana respectiva nu locuieste la adresa! In momentul in care faceti buletin cuiva la adresa dvs, vi se mareste automat taxa de salubrizare cu 140 lei/an si nu o veti putea scadea decat dupa ce respectivul isi face buletin in alta parte.



3. Neimpozitarea din oficiu a locuintelor pentru care s-au emis autorizatii de constructie iar acestea au expirat. Conform codului fiscal, indiferent daca exista receptie pt un imobil sau nu, acesta trebuie impozitat in momentul in care a expirat autorizatia sau in care inspectorii din teren constata ca este finalizat. Pe viitor se va respecta aceasta procedura.



4. Efectuarea de investitii masive in infrastructura electrica si nerecuperarea acestor sume de la Enel Distributie. Vom incerca sa recuperam aceste sume in instanta, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Valu lui Traian.