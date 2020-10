Primaria Valu lui Traian, precizari in cazul tinerei muscate de un rottweiler

Un câine aflat pe stradă este o armă, nu un simplu animal!

Primăria Valu lui Traian face o serie de precizări cu privire la incidentul petrecut ieri seară, pe Aleea Eliberării din localitate, când un câine cu stăpân, de rasă periculoasă, a atacat pe domeniul public o minoră, de 15 ani, producându-i răni semnificative.Tot Primăria Valu lui Traian face referire și la incidentul pretrecut tot pe Aleea Eliberării, unde un copil nu a ajuns la domiciliu nici la două ore după ce fusese lăsat de microbuzul școlar tot din cauza unui proprietar de câini, care îi lasă pe stradă, deși a fost în repetate rânduri sancționat de Poliția Locală.Cazuri asemanatoare celor de mai sus au dus la decizia Primăriei Valu lui Traian de a adera la ASPA IVETS și a aduna animalele găsite pe străzi, indiferent de specie, dar cu precădere căinii periculoși.„Tot astfel de cazuri au făcut să și obligăm proprietarii de câini să îi microcipeze, oferind acest serviciu gratuit, din poarta în poarta. Doar așa un proprietar își asumă într-adevar posesia animalului pe care îl deține și poate fi tras la răspundere când acesta își face veacul pe stradă. Acțiunile noastre gratuite de strângere animale, sterilizare animale cu stăpân și microcipare ne-au atras nenumarate acuzații fără fond din partea așa zișilor iubitori de animale și nu mai puțin de patru acțiuni în instanță. Dar ne dorim să facem treabă, să avem cetățenii în siguranță pe strazi și ne asumăm urmările“, potrivit primăriei Valu lui Traian.„Referitor la cazul rottweilerului ce a mușcat de patru ori persoane aflate în trecere pe strada Eliberării, ținem să menționăm că stăpânul acestuia a fost în repetate randuri sancționat cu amenda maximă permisă de lege de către Poliția Locală. Orice alte atribuții revin politiei nationale.În OUG 55/30.04.2002 se stipulează clar că „ridicarea câinilor se face de către politie, cu sprijinul personalului consiliilor locale, in termen de 2 zile de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare. Noi acordam tot sprijinul si dispunem datorita asocierii de logistica necesara confiscarii, insa din pacate, desi in cauza s-au deschis dosare penale dupa fiecare persoana muscata si de la prima fapta a trecut aproape un an, nu exista inca o hotarare pentru a putea interveni.- Referitor la cei care considera ca daca hranesc un caine la poarta sau il lasa „sa mai stea la aer” sau „il scapa, nu stiu cum, din curte”, mentionam ca pana la acest moment jumatate din localitate a beneficiat de seviciile de microcipare oferite gratuit si nu vom renunta la actiune pana nu terminam localitatea. Ulterior, cei care au ales sa ascunda cainii de veterinarii veniti la poarta pentru microcipare vor raspunde pentru alegerea facuta. Repetam, sustinem si am sustinut intotdeauna iubitorii de animale, atata timp cat acestia si-au asumat si raspunderea pentru acestea. Un caine aflat pe strada este o arma, nu un simplu animal. Indiferent cat de bland ar fi, la un moment dat poate ataca insctinctiv o persoana. Si acea persoana poate fi copilul oricaruia dintre noi.In incheiere, solicitam din nou ca toate institutiilestatului care au atributii in domeniu sa se alature noua si ASPA IVETS in lupta contra celor care pun in pericol sanatatea noastra si a copiilor nostri.