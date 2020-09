Primarie caștigata, in Vrancea, la un singur vot diferența

Primăria comunei Moviliţa a fost câştigată de liberali la un singur vot diferenţă, potrivit rezultatelor provizorii comunicate luni de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Astfel, primarul în funcţie, Corneliu Cristian, candidat din partea PNL Vrancea, şi-a adjudecat un nou mandat cu 480 de voturi, în timp ce contracandidatul său, independentul Costel Seciu, a reuşit să strângă […] The post Primărie câștigată, în Vrancea, la un singur vot diferență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.