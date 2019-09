Primarii din judet au fost prezenti la prefectura pentru a fi instruiti in privinta alegerilor prezidentiale - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarii din judet au fost prezenti la prefectura pentru a fi instruiti in privinta alegerilor prezidentiale. In aceste momente, la sediul prefecturii Iasi are loc o campanie de instruire a tuturor primarilor din judetul Iasi. Campania se desfasoara cu ocazia inceperii campaniei electorale in cursa pentru prezidentiale. Campania incepe pe data 12 octombrie la ora 00 si se termina pe 9 noiembrie ora 07.00. Turul 1 va fi pe data de 10 noiembrie, iar turul doi pe data de 24 noiembrie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...