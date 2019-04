Primarii, somati sa inapoieze banii primiti de la Guvern: Municipiul Constanta pierde trei milioane de euro din buget

Până anul acesta, Guvernul României suporta costurile cheltuielilor pentru persoanele cu handicap şi pe însoţitorii acestora. Din 2019, aceste responsabilităţi au fost transferate în responsabilitatea primăriilor.Pentru că România a funcţionat în primul trimestru din acest an fără buget, administraţiile au primit bani pentru plata acestor cheltuieli sociale de la stat. Acum, odată cu aprobarea bugetelor, primarii au fost înştiinţaţi că sunt nevoiţi să restituie sumele cu care au fost „împrumutaţi”. Evident că primarii nu sunt deloc mulţumiţi de această practică a Finanţelor, doar că edilii care fac parte din partidele aflate la putere nu pot comenta politic această chestiune.Reprezentanţii Ministerului Finanţelor vorbesc despre o regularizare, în timp ce primarii din opoziţie vorbesc despre o japcă suplimentară, care le spoliază bugetele, şi aşa extrem de fragile.La solicitarea cotidianului ZIUA de Constanţa, Biroul de Presă al Primăriei Constanţa precizează că la nivelul municipiului nostru este vorba despre o sumă totală de 13.649.000 de lei, aproximativ 3 milioane de euro, bani meniţi să acopere cheltuielile pentru asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi. Municipiul Constanţa are în plată 1.300 de persoane cu handicap.Potrivit municipalităţii, banii vor fi restituiţi până la sfârşitul acestui an, cel mai probabil în mai multe tranşe. Cert este că această măsură fragilizează şi mai mult bugetele locale, multe din ele aflate în colaps. O altă problemă este faptul că această măsură nu poate fi contestată, pentru că este în Legea bugetului de stat.