Primarita de la "Chefi la cutite" s-a casatorit in urma cu cateva luni. Cat de frumoasa a fost in ziua cea mare

Irina Onescu este una dintre cele mai apreciate concurente din acest sezon de la Chefi la cutite. Dintre sutele de participanti la acest show, ea a fost singura femeie care l-a convins pe Chef Sorin Bontea sa o ia in echipa lui.

Irina Onescu a devenit, insa, cunoscuta cu mult inainte de a participa la emisiunea culinara. Chiar daca privind-o tinzi sa crezi ca, de fapt, ar putea prezenta moda pe podiumuri, ei bine, Irina a ales sa se dedice societatii, iar in urma cu cativa ani a fost aleasa primar in localitatea Petris.

Desi la inceput nu toti satenii au avut incredere in ea, ulterior, usor-usor, prin munca si determinare, Irina Onescu a reusit sa le intre la inimi si sa le arate ca nu in zadar au votat-o. De asemenea, inainte de a fi primar, Irina Onescu a fost reporter.

Anul acesta, Irina Onescu a decis ca este momentul sa-si indeplineasca un vis mai vechi, astfel ca a decis sa participe la Chefi la cutite. Nu i-a fost usor, pentru ca la show au luat parte foarte multi oameni la fel de talentati. Maiestria si forta de care a dat dovada Irina s-au vazut, iar primarita din Petris, asa cum este numita, a reusit sa-l convinga pe Chef Sorin Bontea ca merita sa fie singura femeie din echipa lui. S bine a facut, pentru ca aceasta s-a descurcat cum nu se poate mai bine si si-a ajutat mereu echipa.

Irina Onescu s-a casatorit in acest an cu iubitul politist

Irinei Onescu nu ii merge totul bine doar in plan profesional, pentru ca si personal o duce excelent. In urma cu cateva luni, primarita din Petris s-a casatorit cu Andrei Lazar, barbatul care a reusit sa-i fure inima. Nunta lor a avut loc in Petris, iar totul a decurs exact asa cum Irina a visat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.