Primarul a dat 10.000 de euroi sa ramana in functie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cica un bremar din judet a dat 10 mii de euroi ca sa poata sa ramana in functie. Edilul de la Rachiteni sta linistit dupa ce a fost condamnat cu suspendare si a fost obligat sa isi dea demisia, iar asta pentru ca are relatii bine asezate, dar scumpe. Bremarele Petrica Dobosaru se lauda prin sat ca nimeni nu o sa-l demita din functia de sef, iar asta dupa ce a fost in vizita la Bucuresti. Daca inainte ii tremurau chilotii pe el de frica, de cand a venit de la Bucuresti, bremarele Petrica Dobosaru de la Rachiteni e parca alt om. El se lauda pana si la concurenta ca a dat 10.000 de euroi la Bucuresti sa poata sa ramana in functie, dar babutele barfitoare nu au aflat inca la cine au ajuns banii. Daca ti-a placut articol ...