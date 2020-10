Primarul ales al Sectorului 6 atrage atenția unei 'absurditați' și ataca PSD: 'Primariile din tara sunt amortite, activitatea semi-paralizata'

Primarul ales al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, atrage atenţia că nu a preluat încă mandatul, iar acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, la aproape o lună de la alegeri. "Da, este absurd, primăriile din ţară sunt amorţite, activitatea semi-paralizată. Dacă vreţi să cereţi cuiva socoteală... Sursa acestor proceduri este Codul Administrativ conceput de către PSD şi intrat in vigoare în 2019", afirmă Ciucu.

Viorica Dăncilă explică de ce nu a fost în țară la protestele din 10 August: Nu aveam de unde să știu

Trebuie însă să ştiţi că încă nu am preluat mandatul, nu am intrat în primărie. Dacă s-au oprit lucrări sau alte lucruri nu merg, nu am acum, pe loc, ce face. Sunt ales, dar nu sunt instituit", a scris, miercuri, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

El a menţionat că acest lucru va avea loc la aproape o lună de la alegeri.