Primarul Baluta promite o unitate noua pentru marii arsi anul acesta, desi constructorul i-a spus ca dureaza mai mult

O unitate pentru mari arsi este in constructie la Spitalul "Bagdasar Arseni", in urma unei investitii de 3,8 milioane de lei a Primariei Sectorului 4. Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a afirmat, vineri, ca este convins ca unitatea va fi terminata si functionala pana la sfarsitul acestui an, desi constructorul l-a anuntat ca este nevoie de mai mult timp.