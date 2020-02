Primarul Bistriței, Ovidiu Crețu: 'Am depașit Oradea și Clujul la atragerea de fonduri europene'

Primarul Bistriței, Ovidiu Crețu, a declarat, marți, că orașul a reușit să atragă cei mai mulți bani din fonduri europene pe cap de locuitor din regiunea de Nord-Vest și se află pe primul loc la nivel național în ceea ce privește sumele atrase pentru reabilitarea termică a blocurilor, anunță MEDIAFAX.

Primarul Bistriței, Ovidiu Crețu, a declarat, marți, într-o conferință de presă în care a prezentat proiectul de buget pentru anul 2020, că în oraș sunt în implementare proiecte cu fonduri europene în valoare de peste 95 de milioane de euro, ceea ce situează Bistrița pe primul loc în regiunea de dezvoltare în Nord-Vest, surclasând cele două mari orașe din regiune-Oradea și Cluj Napoca.

„O latură obligatorie pentru orice autoritate publică locală este dezvoltarea și asta o putem face pe bani europeni. Echipele care se ocupă la Primăria Municipiului Bistrița de atragerea banilor europeni sunt fruntașe în regiunea de Nord-Vest și la nivel de țară. Suntem pe locul întâi pe regiune la sumele atrase raportat la numărul de locuitori. Am depășit cu puțin municipiul Oradea, am depășit cu ceva mai consistent Clujul și Zalăul și am surclasat cu totul Satu Mare și Baia Mare”, a spus Ovidiu Crețu.

Bistrița a reușit să se claseze pe locul întâi la nivel național în ceea ce privește fondurile atrase pentru realitarea blocurilor, a mai anunțat Ovidiu Crețu.

„Cu un total de 74 de blocuri de locuințe cu aproximativ 3.200 de apartamente, municipiul Bistrița se situează de departe - raportându-ne tot la numărul de locuitori - pe primul loc în țară în accesarea fondurilor pentru reabilitarea termică a blocurilor. Vom merge înainte pe această linie pentru că este un avantaj extrem de important pentru cetățeni: factura la gaz să scadă la jumătate la apartamentele care sunt reabilitate și de asemenea, orașul are un aspect plăcut” a mai spus primarul orașului Bistrița.