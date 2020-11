Primarul Brașovului, prins cu cioara vopsita: Allen Coliban și-a trecut in CV ca a absolvit o facultate de la care a fost exmatriculat

Primarul municipiului Braşov, Allen Coliban, este acuzat că a minţit atunci când a trecut în CV faptul că este absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti. Prodecanul facultăţii spune că edilul nu doar că nu a absolvit facultatea, ci a fost şi exmatriculat, potrivit adevarul.ro.

Doi profesori universitari din Bucureşti, Ciprian Dobre, care este prodecan la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, respectiv Traian Rebedea, de la Universitatea Politehnica Bucureşti, îl acuză pe noul primar al Braşovului că şi-a falsificat CV-ul, scrie Newsbv.ro. Informaţia referitoare la CV-ul lui Coliban apare, de altfel, şi pe Wikipedia, iar edilul a recunoscut ulterior că şi-a „editat” informaţiile.

„Vai de România fără hoţie – pentru că este o hoţie să minţi că ai o diplomă. Dl. Coliban, aproape 20 de ani aţi minţit că sunteţi absolvent al A&C. Acum ştergeţi repede urmele. Mă întreb dacă un om care minte de 17+ ani este un om nou, care va aduce schimbare reală în România. Şi oare mai este întreg la cap sau este un om frustrat, dacă a trebuit să mintă atâta timp? Vă daţi seama că poate acum află toate rudele şi cunoştinţele sale adevărul”, a scris pe Facebook Traian Rebedea.

După apariţia controverselor, Coliban şi-a modificat declaraţia precizând că nu are licenţă.

„A minţit ca să fie votat şi a făcut fals în declaraţii oficiale pe senat.ro. Sper să se sesiseze şi Parchetul, să verifice dacă nu e cumva fapt penal. Eu chiar nu cred că toţi politicienii sunt hoţi sau corupţi. Mentalitatea asta a noastră că toti sunt hoţi peste tot strică mult. Aşa zic şi plagiatorii, şi cei care îşi fac treaba de mântuială, este foarte facil să justifici orice prin «toţi fac asta»”, a mai comentat Rebedea pe Facebook.

PRODECANUL SPUNE CĂ ALLEN COLIBAN A FOST EXMATRICULAT

Şi prodecanul de Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Ciprian Dobre, confirmă informaţiile apărute despre primarul USR. El a precizat că noul edil al Braşovului nu doar că nu a absolvit, cu sau fără licenţă facultatea, ci a fost şi exmatriculat.

„Nu îl cunosc şi nu am nimic cu el. Dar cum să spui că eşti absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din UPB, dar, de fapt, să figurezi că ai fost exmatriculat şi nu ai susţinut licenţa?”, s-a întrebat retoric Dobre. Întrebat de „Adevărul” despre situaţia lui Allen Coliban, prodecanul a făcut câteva precizări.

„Domnul Allen Coliban a început în anul 1998 studiile, le-a întrerupt de mai multe ori, iar în anul 2009, în anul 5 de facultate, a fost, în final, exmatriculat cu decizia UPB nr. 177 din 19.03.2009, din cauza faptului că nu a promovat un număr de discipline în final. El, după 2005, nu a mai cerut să refacă. UBP îi incurajează pe studenţi şi nu îi exmatriculează imediat, pentru că se porneşte de la ideea că poate totuşi se întorc la studii. Doar că, în cazul domnului Coliban, din 2005 până în 2009 nu a mai dat vreun semn”, a explicat Dobre pentru „Adevărul”.

COLIBAN RECUNOAŞTE CĂ „A EDITAT” INFORMAŢIILE

Edilul braşovean a încercat să explice situaţia pe pagina de internet colibanprimar.ro şi recunoaşte că a editat ulterior informaţiile.

„Am editat descrierea din CV, astfel încât să fie clară partea legată de licenţă şi regret că nu am clarificat-o mai devreme. Da, am renunţat la a-mi da licenţa în 2005, după ce terminasem anul 5 de facultate. Cu mintea de acum poate că aş lua o altă decizie, dar la 20 şi ceva de ani şi în contextul de atunci a fost decizia cu care am fost împăcat. Am avut noroc că, din punct de vedere profesional, au contat mereu doar rezultatele pe care le-am obţinut, nu diploma, IT-ul fiind un domeniu plin de astfel de exemple”, e explicaţia dată de Coliban.

CV-ul său a fost modificat atât pe site-ul Senatului, cât şi pe cel al USR, unde se precizează acum clar că nu este licenţiat la Facultatea de Automatică şi Calculatoare.