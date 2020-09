Primarul buzoian care pune piciorul in prag - Nu este de acord ca elevii sa inceapa școala online ci cu ei in banci

Primarul comunei buzoiene Cernăteşti, Petrache Mîrzea, nu este de acord ca elevii să înceapă orele în sistem exclusiv online şi face toate demersurile pentru ca autorităţile centrale sau judeţene să permită copiilor de la Cernăteşti să ia loc în bănci de la începutul săptămânii viitoare. Primarul afirmă că rata de infectare mare este cauzată de îmbolnăvirile de la un centru social, care însă este monitorizat permanent, iar beneficiarii nu au contact cu comunitatea locală, potrivit news.ro.

”Având in vedere rata de infectare de la Cernăteşti, primarul comunei alături de Direcţia de Sănătate Publică au purtat mai multe discuţii cu reprezentanţi din conducerea INSP şi au solicitat recalcularea ratei de infectare având în vedere că numărul mare de cazuri de COVID-19 provine din focarul de la un centru social cu sediul în Cernăteşti. Urmează ca solicitările să fie analizate şi să fie transmis un răspuns, astfel încât până luni elevii să ştie cum îşi pot desfăşura cursurile, fie online, fie din clasă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Denisa Irimia.

De cealaltă parte primarul Petrache Mîrzea spune că a înroşit telefoanele pentru ca în final să i se spună că decizia stă în puterea autorităţilor judeţene.

”Am făcut toate demersurile, am sunat prefectul care a zis că o să vadă, am sunat la DSP am vorbit cu doamna directoare şi i-am explicat că eu nu am cazuri de COVID-19, ci cei care sunt infectaţi sunt cei din azilul de bătrâni care este un focar şi care este izolat. Oamenii ăia nu ies de acolo. La îndemnul DSP am sunat şi la INSP, am pus mâna pe telefon şi am vorbit cu o doamnă adjunct care mi-a spus foarte clar că scrie în ordin că decizia o iau autorităţile judeţene, în funcţie de situaţia din teren. Cu toate acestea, înţeleg că DSP a făcut o solicitare la INSP care nu înţeleg ce rost are de vreme ce ordinul este clar”, a spus Petrache Mîrzea, primarul comunei Cernăteşti.

Mîrzea este decis să facă tot ceea ce-i stă în putere pentru ca cei 300 de elevi din comună să fie prezenţi de luni în bănci, mai ales că a luat toate măsurile pentru ca aceştia să poată învăţa în siguranţă.

”Nu este normal să nu-i lase să vină la şcoală. Am luat toate măsurile necesare, am folosit şi o sală de sport pe care am transformat-o în clasă pentru a fi distanţaţi. Avem aproximativ 300 de elevi care o să înveţe în două localuri şi nu am clasă cu mai mult de 15 copii. Am vorbit şi cu conducerea şcolii şi au stabilit ca cei din V-VIII să înveţe de la ora 8.00, iar cei de la pregătitoare la clasa a IV-a să înveţe de la ora 10.00. Astfel rezolvăm şi problema transportului pentru că avem timp să îi aducem la ore dat fiind ca acum trebuie să transportăm maxim 8 copii în microbuzele de 16 locuri”, a mai spus Mîrzea.

Potrivit datelor INSP, în judeţul Buzău există 12 localităţi care se încadrează în scenariul galben, iar orele ar trebui să se desfăşoare în sistem hibrid, atât cu prezenţa în bănci a elevilor, cât şi în sistem online. Alte 74 de localităţi care se califică pentru scenariul verde şi o singură localitate, Cernăteşti, are un indice de incidenţă de 3,94 cazuri la mia de locuitori şi ar fi în scenariul roşu.