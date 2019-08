Primarul celei mai bogate comune din Romania, in direct la BZI LIVE! Dan Nita va vorbi despre secretul succesului comunei Miroslava

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Editia de luni a emisiunii BZI LIVE se anunta una cu adevarat speciala. In studioul BZI vine primarul celei mai bogate comune din Romania, liberalul Dan Nita. Cum s-a ajuns in situatia ca Miroslava sa ajunga cea mai bogata comuna din Romania? Care sunt oportunitatile ulterioare de dezvoltare a comunei? De ce vor tot mai multi oameni sa-si construiasca locuinte la Miroslava? Rezista infrastructura din zona la toata dezvoltarea imobiliara din ultimii ani? Cu ce se deosebeste Miroslava de celelalte comune din jurul Iasului? Raspunsurile la toate aceste intrebari in emisiunea Roxanei Caraiman, de luni. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face folosind rubrica de comentarii, pe www.bzi.ro&nbs ...