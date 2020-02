Primarul Clujului la Bruxelles: Exodul creierelor pune in pericol viitorul Uniunii Europene

Emil Boc

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a participat la Bruxelles, la Plenara Comitetului European al Regiunilor, în care s-a discutat Raportul pe cu privire la “Exodul creierelor in Uniunea Europeana“ și care a fost adoptat in unanimitate in Plenara COR

"Am subliniat faptul ca este crucial să se realizeze un echilibru între două principii esențiale ale Uniunii Europene: libera circulație a forței de muncă și convergența economică și socială între regiuni. Cetățenii trebuie să poată circula liber în interiorul UE, dar numai pentru că vor și nu pentru că sunt împinși din regiunile lor de sărăcie și de alte motive economice.

Daca problema exodului creierelor nu va fi abordataă cu responsabilitate de către Uniunea Europeană și de către statele membre, atunci există riscul de a pune în pericol viitorul Uniunii Europene..

Mulțumesc dlui profesor univ. dr. Calin Hintea, decanul FSPAC, Universitatea Babeș-Bolyai, pentru sprijinul, în calitate de expert, la realizarea Raportului și, de asemenea, mulțumiri speciale colegilor din Comitetul European al Regiunilor, din Comisia SEDEC precum și staffului Comisiei SEDEC pentru suportul profesional acordat.", arată Emil Boc pe pagina sa de facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.