Primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, reprezentantul Romaniei la Reuniunea Comitetului Politic al CEMR (galerie foto)

Conferinta Strategii Parteneriatelor Estice pentru 2020,

Strategii Parteneriatelor Estice, Postimplementare 2020 – probleme și provocări / rolul autoriăților locale și regionale,

Parteneriat ”City-to-city”, oportunități pentru capacități de creare și diseminare a experiențelor.

În perioada 23-24 ianuarie a.c., la Orléans-Franța de desfășoară lucrările ședinței Comitetului Director al Consiliului Municipalităților și Regiunilor din Europa, alături de reuniunea Comitetului Politic CEMR.România este reprezentată, la eveniment, de primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, în calitate de prim vicepreședinte al Asociației Comunelor din România și vicepreședinte al Consiliului Municipalităților și Regiunilor din Europa. Totodată, Mariana Gâju și-a depus candidatura pentru un nou mandat, în acestă din urmă calitate, pe care o deține din 2016. Reuniunea CEMR are loc la inițiativa președintelui organismului, Stefano Bonaccini.În prezentarea susținută pentru o nouă candidatură la funcția de vicepreședinte al CEMR, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a făcut referire la derularea proiectelor de cooperare între comunitățile membre, având ca scop orientarea instituțiilor statului spre o descentralizare reală a administrației publice locale:”În această perioadă, am încercat să măresc participarea reprezentanților municipalităților românești la activitățile CEMR și am difuzat informațiile / materialele / studiile realizate de echipa CEMR către autoritățile locale din România. În calitate de vicepreședinte al CEMR, în perioada 11-12 iunie 2019, am organizat și găzduit la Mamaia, România, ședința Comitetului politic CEMR 2019. Peste 120 de reprezentanți ai asociațiilor membre CEMR din toată Europa au participat la eveniment, invitați din administrația publică centrală și locală: Karl-Heinz Lambertz, președintele CEMR, vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării regionale și administrației publice, Marius-Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, Dan-Dumitru Jeacă, prefectul județului Constanța, alături de Decebal Făgădău, primarul Constanței.Obiectivul evenimentului a fost stabilirea politicilor CEMR privind următoarea perioadă de programare a Uniunii Europene, modul de colaborare cu Comitetul European al Regiunilor și prezentarea punctului de vedere al autorităților locale europene cu privire la Inițiativele și legislația Uniunii Europene. În cadrul întâlnirii de la Mamaia, am discutat, printre altele, despre măsurile pe care România trebuie să le ia în beneficiul cetățenilor săi, în contextul în care numărul cetățenilor români stabiliți în țările Europei de Vest este mare.”La lucrările ședinței Comitetului Director al CEMR participă delegați ai municipalităților membre, dezbătând următoarele teme:Consiliului Municipalităților și Regiunilor din Europa (CEMR) este cea mai mare și mai veche asociație de colectivități teritoriale din Europa. Organizația reunește asociațiile naționale de autorități locale și regionale din peste 40 de țări europene, reprezentând, prin acestea, toate nivelurile de colectivități teritoriale: locale, intermediare și regionale. De la crearea sa în 1951, CEMR promovează construcţia unei Europe unite, pacifiste şi democratice fondate pe autonomie locală.Sursa foto: Primăria comunei Cumpăna