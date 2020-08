Primarul Constantei, Decebal Fagadau: In prag de pregatire a deschiderii scolilor, guvernantii se preocupa sa schimbe directori pe criterii politice. Este haos

Primarul Constanţei, Decebal Făgădău, a afirmat că, înainte de deschiderea şcolilor, guvernanţii sunt preocupaţi de schimbarea directorilor de unităţi de învăţământ pe criterii politice, precizând că este haos. El a mai spus că directorii unităţilor de învăţământ fac chestionare şi îi întreabă pe părinţi cum doresc să înceapă şcoala: fizic, online sau hibrid, anunță news.ro.

Decebal Făgădău a fost întrebat joi, într-o conferinţă de presă, dacă şcolile din municipiul Constanţa sunt pregătite pentru începerea noului an şcolar.

“Ştim un singur lucru concret, că nu trebuie să avem aşteptări de la Guvern, că băieţii ăştia, de câteva luni de zile, nu au făcut nimic pentru şcolile din România. Ba mai mult, acum în prag de pregătire a deschiderii şcolilor, ei se preocupă să schimbe directori pe criterii politice, atât de mult le pasă de copii”, a afirmat primarul Constanţei.

Citește și: Ion Cristoiu pune SARE pe RANĂ: Cei care contestă dictatura medicală sunt făcuți responsabili de creșterea infectărilor

El a acuzat Guvernul că nu este preocupat nici să aplice legea privind creşterea salariilor cadrelor didactice, nici asigure acestora măşti de protecţie.

“Acum, în prag de deschidere a şcolilor Federaţia Sindicatelor din Învăţământ a trimis un comunicat de presă în care roagă Parlamentul, adică dintr-o dată Parlamentul nu mai e băiatul rău, să stopeze Guvernul în a nu aplica un drept câştigat prin lege. Profesorii de care nu se îngrijeşte nimeni să le dea mască, dezinfectant, au spus ”Lăsaţi ca legea prin care trebuia să ni se majoreze salariul cu 300 de lei să se pună în operă”, pentru că Guvernul PNL nu le creşte salariul şi nu le nici măşti şi nu le asigură nimic. Este haos în momentul de faţă. Şi dacă noi ne dăm fiecare cu părerea nu facem decât să amplificăm acest haos”, a transmis Făgădău.

El a precizat că în municipiul Constanţa directorii unităţilor de învăţământ fac chestionare pentru a-i întreba pe părinţi cum doresc să înceapă şcoala: fizic, online sau hibrid.

Citește și: MUTARE-ȘOC în București: campania PSD, condusă de un veteran al politicii .

“Toţi directorii de unităţi şcolare fac chestionare şi întreabă părinţii ce îşi doresc, cum îşi doresc să înceapă şcoala: fizic, online sau hibrid. După ce directorii unităţilor şcolare pe care îi cunosc, pe care îi respect şi pe care îi apreciez vor avea răspunsul, vom avea o întâlnire şi tot ce au nevoie şi îmi permite legea să asigur, le voi asigura. Sunt directori care fac politică şi ştiu lucrul acesta, sunt directori care aşteaptă ca primarul să le facă treaba, îi ştiu şi pe aceştia. Am o solicitare care spune aşa: am cerut laptopuri, internet, licenţe, camere, dezinfectant, mănuşi orice. Atunci nu mai bine vă daţi demisia şi vin eu în loc de director de şcoală? Niciodată nu am vorbit cu lipsă de respect la adresa dascălilor constănţeni. Dar când dascâlii fac politică, îi voi considera oameni politici”, a mai declarat primarul Decebal Făgădău.