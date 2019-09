Primarul Daniel Florea, in mijlocul locuitorilor: Este o bucurie sa putem oferi micutilor un loc in care sa se joace in siguranta / FOTO

Sambata, 28 septembrie 2019, Primarul Daniel Florea s-a aflat in mijlocul locuitorilor strazii Malcoci, pentru a inaugura impreuna noul loc de joaca pe care Primaria Sectorului 5 l-a amenajat in aceasta zona. Situat in imediata apropiere a imobilelor de locuit, parculetul a fost asteptat de locuitorii zonei cu bucurie, fiind destinat micutilor, cat si celor mari, avand instalate echipamente de joaca si aparate de fittness. Pentru siguranta copiilor, a fost montata suprafata antitrauma, fiind amenajat si spatiul verde din incinta.

“Este o bucurie sa putem oferi micutilor un loc in care sa se joace in siguranta, sub supravegherea parintilor, care se pot, la randul lor, relaxa in aer liber. Este un loc de agrement urban pe care astazi il inauguram, in cadrul proiectului nostru de amenajare a domeniului public al Sectorului 5”, a spus Florea.