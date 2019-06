Primarul Decebal Fagadau: Constanta avea la nivel de perceptie imaginea unui oras inchis, corupt, condus autoritar

Prezent la lucrările „Black Sea and Balkans Security Forum 2019“, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a vorbit despre evoluția orașului din ultimii ani, transparență, mentalități, dar și o abordare smart care duce la atingerea unor obiective comune, prosperitate și securitate, conform Primăriei Constanța.Decebal Făgădău:• Constanța avea la nivel de percepție imaginea unui oraș închis, corupt, condus autoritar.• A trebuit să schimbăm radical parametrii și să venim cu 100% transparență, 100% deschidere și 0% corupție.• Orice bănuț care se cheltuie începând din 2016 încoace în municipiul Constanța nu este doar pe site-ul Primăriei, ci și pe site-ul Ministerului de Finanțe.• Am dus gradul de îndatorare al orașului sub 2%, tocmai pentru a câștiga încredere în fața instituțiilor financiare.• S-au mai întâmplat câteva lucruri importante la Constanța. Ușor, ușor, toată lumea a căpătat o voce. Am preferat ca vocea primarului să scadă, la un moment dat aproape să dispară, iar vocea cetățenilor să se audă. Ceea ce este greu pentru un om politic, dar este sănătos pentru oraș.• Am crescut Poliția Locală, am crescut compania de transport. Este greu să schimbi mentalitatea peste noapte, dar s-au făcut pași extrem de importanți.• Obiectivul comun nu ține de această gâlceavă locală, ci ține de un viitor pentru copiii noștri.• Niciodată nu îmi doresc ca în România sau în orașul Constanța să mai existe totalitarism sau dictatură! Decizia trebuie să aparțină tuturor.• Pentru mine este o onoare să găzduim acest Forum în parteneriat cu NATO și New Strategy Center.Alături de primarul Constanței, în panel au mai susținut prezentări Ioana Gheorghiade de la Banca Comercială Română și Marcel Foca, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center.Sursa foto: Primăria Constanța