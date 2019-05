Primarul din Baciu dupa decizia de demitere: De sase ani sunt hartuit pentru ca vreau sa fac ceva pentru comunitate

Florin Muresan primarul comunei Baciu

Florin Muresan, primarul comunei Baciu, a explicat pentru cotidianul Buna Ziua Cluj, care este situatia legata de faptul ca a fost demis in cursul zilei de joi, 16 mai, prin Ordinul Prefectului nr.96/16.05.2019, pe motiv ca ar fi pierdut procesul cu ANI la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).

Primarul ne-a declarat ca se mai gandeste daca va exercita calea de atac legala, si anume contestatia, insa daca o va face va fi doar pentru ca demiterea sa din functie ar duce la un blocaj institutional in comuna iar majoritatea proiectelor vitale pentru comunitate ar avea de suferit.

”La cald nu pot sa analizez acum, sunt hartuit de sase ani de zile, va spun sincer m-am saturat. Pe langa faptul ca avem problemele pe care le avem la nivel de comuna, sa mai fii si hartuit pur si simplu inseamna ca nu te lasa nimeni sa muncesti. La toate acestea se adauga alte si alte sesizatii si piedici din partea opozitie, numai ca sa ma indeparteze din functie.

Interesant este faptul ca inca nici nu s-a asteptat ca sa primesc de la Inalta Curte ultima decizie emisa, pentru ca noi exact in ziua in care am avut recursul, exact in ziua aceea s-a dat legea 54/2019 (20 martie nr. Redactiei). Motivarea de la recurs inca nu ma primit-o, astfel incat nu inteleg de ce ANI a fortat nota, din moment ce saptamanal sunau la prefect si la secretar. De asemenea, din moment ce am avut acceptata la Curtea Constitutionala cererea, nu inteleg de unde atata graba, pentru ca la Curtea Constitutionala o cerere nu este acceptata daca nu se regasesc elemente care sa fie intemeiate. ”, a declarat Florin Muresan.

”Nu inteleg, din moment ce legea 54/2019 s-a dat, cu regimul incompatibilitatilor, de ce nu s-a aplicat, asta nu pot sa inteleg. De un singur lucru imi pare rau, si anume de faptul ca am pus suflet, si am vrut sa fac ceva pentru comunitate, atat prin fonduri europene, cat si prin fonduri guvernamentale, pentru comuna in care m-am nascut, am invatat si am crescut. Asta ma doare sufletul pentru ca o sa fie un blocaj institutional si la nivel de proiecte in comuna Baciu, si asta ar fi singurul motiv pentru care vreau sa ma duc mai departe, in rest, va spun sincer, nu am nicio tragere.”, a mai declarat Florin Muresan.

