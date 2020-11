Primarul din Brasov, despre Cerbul de Aur: Un festival de casa, ce ar trebui reinventat, regandit si redimensionat

Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, afirma ca Cerbul de Aur a devenit in ultimii ani "un festival de casa", care aduce prea putine beneficii orasului, in comparatie cu bugetul de 2 milioane pe care Primaria si Consiliul Judetean il aloca. Coliban considera ca evenimentul "ar trebui reinventat, regandit, redimensionat, reamplasat, ceva facut cu el", intrucat este "prea putin adus in ton cu nevoile culturale ale unui oras ca Brasovul". Coliban afirma ca cele mai multe dintre locurile la ...