Primarul din Buzau cheama localnicii la protest dupa demiterea cercetatorului Costel Vanatoru de la conducerea Bancii de Gene

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a transmis o invitaţie, cu antetul Primăriei, la un miting care va avea loc, duminică, în centrul oraşului. Gestul său are drept scop să îl determine pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, să revină asupra deciziei prin care l-a demis pe cercetătorul Costel Vânătoru de la conducerea Băncii Naţionale de Gene. The post Primarul din Buzau cheama localnicii la protest după demiterea cercetătorului Costel Vânătoru de la conducerea Băncii de Gene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.