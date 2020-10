Primarul din Calarași, Daniel Dragulin, a murit la Spitalul Balș. El s-a infectat cu coronavirus in campania electorala

Primarul în funcție din Călărași, Daniel Drăgulin (PNL), în vârstă de 59 de ani, a murit la Institutul “Matei Balș”, unde era internat de miercurea de dinaintea alegerilor locale. Dan Drăgulin era lider al PNL Călărași și vicepreședinte al PNL. Ludovic Orban a declarat, luni, că “Dan Drăgulin era un om în putere, un om […] The post Primarul din Călărași, Daniel Drăgulin, a murit la Spitalul Balș. El s-a infectat cu coronavirus în campania electorală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.