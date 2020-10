Primarul din Covasna, Antal Arpad, despre experiența COVID-19: 'Ma simteam ca o jucarie cu o baterie care se descarca'

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la 14 zile după ce a fost diagnosticat cu COVID-19, că această boală este mult diferită de o gripă şi i-a îndemnat pe localnici să se protejeze, avertizând că incidenţa cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depăşit 3 la o mie de locuitori la nivelul localităţii, anunță AGERPRES.

"Suntem în a treia zi în care procentul este de peste 3 la mie în municipiul Sfântu Gheorghe şi, din nefericire, putem observa şi la nivel local, la fel cum vedem la nivel naţional şi la nivel european, un trend crescător. (...) Cred că exemplul meu este destul de bun: eu nu fac parte din categoria celor care nu cred în existenţa virusului, am şi respectat măsurile într-o proporţie destul de mare, poate am avut câteva momente de neatenţie, nu pot să-mi dau seama exact când şi în ce condiţii am fost infectat, ori un moment de neatenţie, ori e posibil să fi fost adus acasă de copii de la şcoală, nu pot să îmi dau seama sigur. Ideea e că am trecut prin acest experiment şi pot să vă spun că nu poate fi asemănat cu o gripă. Pot fi simptome la gripă care să pară mai grave pe moment decât anumite simptome ale acestui virus, dar, totuşi, să nu uităm că eu am 45 de ani, nu am boli cronice, nu sunt supraponderal, trăiesc o viaţă echilibrată, fac mişcare, am făcut sport, deci nu cred că fac parte din categoria de risc. Probabil acesta este şi motivul pentru care nici nu am fost spitalizat, deci nu a fost nevoie de spitalizare în cazul meu, am stat acasă, însă am avut câteva simptome care nu pot fi asemănate cu alte stări şi aici dau doar câteva exemple: pur şi simplu când vorbim de gust şi de miros se mai întâmplă ca să fii răcit şi să nu simţi sută la sută gusturi, dar aici simţi 0% din gust. Adică, pur şi simplu, nu poţi face diferenţa între ciocolată şi oţet, să zicem, sau ciocolată şi ardei iute, că la mine ăsta a fost şocul. Am mâncat ardei iute şi am mâncat ciocolată de casă şi nu am simţit diferenţa deloc", a declarat primarul Antal Arpad.

Acesta a mai spus că simţurile i-au revenit treptat după două săptămâni, dar nici acum nu sunt restabilite în totalitate.

"Ceea ce este o diferenţă foarte mare faţă de gripă sau alte boli este felul în care energia a fost limitată, deci m-am simţit ca o jucărie în care punem o baterie care e aproape să se descarce şi, iată, au trecut trei săptămâni şi încă nu pot să spun că mi-a revenit nivelul de energie de sută la sută. Sunt undeva între 80 şi 85% şi pe zi ce trece e mai ok, dar încă nu aş putea să spun că mi-am revenit sută la sută. (...) Eu nu am primit medicamente, am luat vitamine, ceaiuri, etc, nu am primit niciun medicament specific pentru COVID", a mai spus edilul.

Antal Arpad a făcut un apel către cetăţeni să respecte măsurile de protecţie pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, subliniind că în comunitate există persoane vulnerabile care trebuie protejate.

"Ştiu că sunt multe persoane care cred în fel şi fel de teorii ale conspiraţiei, (...) dar eu cred că trebuie să avem grijă unii de alţii, să avem grijă de persoanele în vârstă din familie, că până la urmă acolo există riscuri foarte mari. Din nefericire, am văzut situaţii în care persoane tinere care aveau anumite boli despre care nu ştiau au ajuns la Terapie Intensivă sau chiar sunt cazuri în care au decedat, deci eu cred că e mult mai bine, până aflăm marele adevăr despre acest virus, (...) să avem grijă de noi şi să avem grijă unii de alţii", a mai spus primarul Antal Arpad.