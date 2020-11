Primarul din Craiova: 'Sunt deja discutii la Banca Mondiala ca s-ar putea ca pandemia sa dureze pana in 2025'

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a declarat, vineri, că la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din municipiu se construieşte o nouă staţie de înmagazinare a oxigenului, întrucât cele două existente nu mai fac faţă solicitărilor în condiţiile creşterii numărului cazurilor de bolnavi cu COVID-19, relatează Agerpres.

Potrivit lui Genoiu, bugetul municipiului Craiova a fost afectat de gestionarea situaţiei cauzate de pandemia de coronavirus, iar Guvernul nu a virat nicio sumă de bani în acest sens.

„Eforturile administraţiilor locale au fost foarte, foarte mari. Toate costurile pandemiei, însemnând aparatele PCR, prevenirea în şcoli, susţinerea unităţilor medicale aflate în administrarea Primăriei Craiova, au fost suportate din bugetul local. Guvernul a spus că le va suporta, dar până acum nu s-a întâmplat acest lucru. La ora asta construim, nici noi nu ştim cum, ne rugăm de unul şi altul, o staţie de înmagazinare a oxigenului la Spitalul ‘Victor Babeş’, pentru că sunt situaţii în care oxigenul din cele două staţii, plus oxigenul din tuburi este insuficient. Se consumă până la 68-70 litri de oxigen pe oră de către un bolnav. Prioritatea noastră va fi în continuare sănătatea, dar ne trebuie bani şi pentru investiţii, pentru că nu se ştie cât o să dureze această pandemie. Sunt deja discuţii la Banca Mondială că s-ar putea ca pandemia să dureze până în 2025”, a declarat Mihail Genoiu, într-o conferinţă de presă la sediul PSD Dolj.

Lia Olguţa Vasilescu, primarul ales al Craiovei, consideră că datoria Guvernului către municipiu, în valoare de aproximativ 45 de milioane de lei, trebuie achitată, în final.

„Guvernul României are o datorie la cetăţenii Craiovei de peste 45 de milioane de lei, bani care au fost cheltuiţi cu pandemia. Sunt investiţiile care s-au făcut în sănătate, în infrastructura şcolară şi despre care ni s-a spus că vor fi suportate de la bugetul de stat. Iată că închidem acest an şi banii respectivi promişi nu au luat drumul Craiovei. Eu am avut întâlniri la Bucureşti că au o datorie faţă de craioveni pe care trebuie să o onoreze. Vom vedea cum”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

