Primarul din Deva RUPE TACEREA dupa ce s-a vindecat de COVID - 19: Aici este pericolul

Primarul din Deva, Florin Oancea, diagnosticat cu COVID -19 și vindecat între timp, explică cum a decurs vindecarea de boală.

"Am fost bolnav eu și fiica mea și încă două persoane. Am fost nesimptomatici toți 4 și cât am stat în spital în Timișoara am discutat cu cadrele medicale și mi-au spus că 80% din cei care au COVID 19 nu au niciun simptom. Din punctul meu de vedere, aici este pericolul, că mulți oameni pot avea fără să aibă simptome și mulți nu sunt testați" a declarat Oancea.