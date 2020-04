Primarul din Ramnicu Valcea, cercetat de politie dupa ce a aprins 18.000 de candele in cimitire: 'E o tradiție in noaptea de Inviere'

Primarul din Râmnicu Vâlcea este cercetat de poliţie după ce a aprins 18.000 de candele în cimitire în noaptea de Înviere. Miricia Gutău este acuzat de faptul că a încălcat ordonanţele militare atunci când s-a folosit de angajaţii de la spaţii verzi să aprindă lumânările cumpărate din proprii bani, anunță bugetul.ro.

”În dorința de a respecta ordonanța . Eu am încercat ca primar să avem cât mai puține decese și chiar ne situăm pe un loc fruntaș. Eu am rugat cetățenii să nu iasă. E o tradiție în noaptea de Înviere să pui o lumânare la cei apropiați, care au murit. Eu am cumpărat 18 mii de candele din bani proprii. Seara au fost aprinse, în grupuri de câte trei. Am făcut un lucru formidabile și am primit mii de telefoane de mulțumire pentru acest lucru.

Eu știu doar din presă că s-au autosesizat și cercetează. E dreptul lor. Nu am fost sunat să dau explicații. Nu aș fi surprins să sune, am vrut să împărțim pachete celor de peste 65 de ani și care sunt nevoiași, s-a închis și acel lucru după ce autoritățile s-au autosesziat. Bănuiesc că adversarii politici nu stau cuminți nici în ziua de Paște, dar eu le doresc doar un Paște Fericit. Cimiterele sunt administrate de angajații primăriei, nu a intrat nimeni altcineva.”, a spus Mircia Gutău, primar Râmnicu Vâlcea, conform Antena3.