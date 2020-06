Primarul din Roman, menținut in funcție de consilierii PNL și PSD, deși ICCJ a decis definitiv ca este incompatibil

Consiliul Local al municipiului Roman (județul Neamț) a adoptat vineri, 26 iunie, o hotărâre privind menținerea în funcție a primarului municipiului, Lucian Ovidiu Micu (PNL), în ciuda unei decizii judecătorești definitive privind starea sa de incompatibilitate. Primarul fusese declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate în 2016, când era viceprimar al municipiului, după ce inspectorii […] The post Primarul din Roman, menținut în funcție de consilierii PNL și PSD, deși ÎCCJ a decis definitiv că este incompatibil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.