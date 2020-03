Primarul din Suceava explica cum a ajuns orașul un focar: romanii din Spania și Italia nu au respectat izolarea

Primarul orașului Suceava, Ion Lungu, susține că situația din orașul său se poate replica și în alte orașe. El arată că au fost mulți români veniți din Spania și Italia, care nu au declarat de unde vin și care nu au respectat izolarea recomandată de autorități.

”În ultimele săptămâni, peste 100.000 de oameni au revenit în județul Suceava, din Spania sau Italia, zone cu mare număr de îmbolnăviri. Acești oameni nu au respectat regulile, nu s-au izolat la domiciliu, au umblat prin oraș.

Noi am controlat prin Poliția Locală, am sunat, ce am știut cazuri oficiale am monitorizat, dar sunt foarte multe cazuri de oameni care nu au declarat că vin din zone roșii. Oamenii ar fi trebuit să fie responsabili pentru ei, pentru oamenii din jurul lor”, a spus Ion Lungu, primarul orașului Suceava.