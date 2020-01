Primarul din Targu Mureș, chemat la audieri la CNCD. Csaba Asztalos: 'Ma duce cu gandul inapoi in istorie'

Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a declarat la Digi24 că primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a fost chemat pentru audieri săptămâna viitoare, în legătură cu declaraţiile făcute privind propunerea ca statul să decidă cine să poată avea copii.

Invitaţia de a veni la audieri a fost transmisă la sediul primăriei marţi dimineaţă, a spus preşedintele CNCD.

"Vorbim de posibile fapte de discriminare, de posibil discurs de ură, încă nu am luat o decizie, pentru că nu am făcut audieri. Vom analiza aceste declaraţii, postarea pe Facebook are un conţinut, prima reacţie un cu totul alt conţinut", a declarat Csaba Asztalos.

`Atitudinea primarului (Dorin Florea - n.r.) mă duce cu gândul înapoi în istorie şi e trist. Nu aşa aplicăm politici publice, ştiu că suntem în an de campanie, şi el candidează, e problema lui.

Dar să prevenim generarea unor astfel de speţe şi să ne respectăm reciproc. Transmit un mesaj către actorii publici politici să trateze acest an electoral cu mai multă responsabilitate!", a mai spus preşedintele CNCD.

Dorin Florea, primarul din Târgu Mureș, a lansat o propunere controversată: înainte de a aduce pe lume un copil, cuplurile ar urma să primească o aprobare de la stat, în urma unei anchete sociale.