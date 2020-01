Primarul din Targu-Mureș, despre CNCD: O sa trimit o adresa. Unele intrebari sunt tendențioase (VIDEO)

Primarul din Târgu-Mureș, Dorin Florea, a anunțat că va răspunde întrebărilor Consiliului Național al Discriminării referitoare la declarațiile sale printr-o adresă, precizând că unele întrebări sunt tendențioase, iar altele "sunt făcute să dea bine".

Vezi și: udmr-sa-demita-guvernul-ludovic-orban_1421858.html" target="_blank">Calculele din Parlament: PSD și UDMR nu au suficiente voturi să răstoarne Guvernul Ludovic Orban

"O să trimit o adresă (CNCD-ului -n.r.) prin care o să le răspund la întrebările pe care le-au pus. Unele sunt tendențioase, unele sunt făcute să dea bine. O să îi dau motivația cât se poate de clară, să citească cu mare atenție comunicatul meu și nu o sa găsească niciun cuvânt rasist sau extremist. Mai mult, îi dau și o recomandare, având în vedere că este așezat acolo politic și este un membru UDMR, cunoaște limba maghiară, sunt absolut convins, îl rog să citească regulamentele și aplicarea acestor legi în Ungaria", a declarat, pentru MEDIAFAX, Dorin Florea.

Primarul a catalogat drept aberații declarațiile din spațiul public care au sugerat că el a cerut schimbarea legii fundamentale a țării.

Citește și: Klaus Iohannis a decretat! Fotograful său a fost decorat

"Nicidecum. Eu nu mă opun nimănui să facă copii, din contră! Dar spun că în momentul în care o femeie este pregătită să aibă un copil trebuie consiliată, trebuie discutată, trebuie făcută un pic de educație (...) Experiența pe care o am cu categoria de țigani este foarte interesantă, deci eu nu vorbesc de dragul doar de a vorbi. Experiența, faptul că îi cunosc, că le știu metehnele, le știu toate apucăturile și modul în care îți prind slăbiciunile mai ales. Pentru că dacă te prind cu minciuni sau compromisuri, cu țiganul nu faci casa bună. Cu țiganul trebuie să fii ferm și clar. Este o lege foarte simplă. Și atunci majoritatea m-au ascultat. Majoritatea dintre ei m-au ajutat, și-au dat copiii la școală, am înțelegeri foarte clare cu ei. Cu o altă categorie nu mă pot înțelege nicicum și nici nu ai constrângeri sau o legislație prin care să îi poți pune la punct, acolo unde găsești prostituție, unde găsești copii abandonați. Răspunsul de la ei l-am primit. Fată de 18 ani avea trei copii și era gravidă și nici nu era măritată mi-a spus ca: “Ce să fac, domn’le din ce să trăiesc? Iau și eu alocația.”. Acesta este răspunsul, întrebați-le!", a completat Florea.

Edilul a reiterat ideea potrivit căreia imaginea țării are de suferit din cauza comportamentului unor romi.

"Eu am plecat de la realitatea pe care o am în Târgu Mureș și de la femei care știu foarte clar că ăsta e scopul. Ce o determină când nu are loc de muncă, n-are soț, n-are altceva și o vedeți cu 4 copii după ea. Vă întreb eu. Ia să vadă că te implici, o să vedeți că înțelege și programul de contracepție. Păi numai vorbim avioane, copiem programe din afară fără să le traducem prin realitatea românească (...) Nu am mai plecat în Italia un an de zile după ce un țigan a omorât-o pe femeia generalului, deci problema acestor categorii de oameni certați cu legea trebuie rezolvată în țară. Nu numai România are această problemă, însă din păcate România are cea mai proastă imagine în Europa", a mai spus primarul din Târgu Mureș.

Vezi și: Ce s-ar schimba dacă primarii ar fi aleși în două tururi de scrutin în loc de unul singur?

Dorin Florea a precizat că nu este interesat de ceea ce spun ceilalți primari sau politicieni despre afirmațiile sale.

"Niciodată nu o să îmi pun mandatul sau o să mă bazez pe o anumită categorie pe care să o șantajez sau care să mă șantajeze ea pe mine. Deci nici vorbă! M-au votat și români si maghiari și țigani. Pentru că țiganii din Mureș știu foarte bine ce am făcut pentru ei. Eu vorbesc de categorii de oameni defavorizați care nu vor nicicum să înțeleagă că a face și a crește un copil este o responsabilitate. (...) Problema țiganilor abandonați și modul în care sunt tratați prin lispa de educație și implicare este o problemă de interes național serioasă", a conchis primarul.

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a scris, luni, pe Facebook că populaţia trebuie conştientizată că responsabilitatea creşterii şi formării unui copil este uriaşă și a propus introducerea unor anchete sociale obligatorii pentru cuplurile care vor să aibă copii. În replică, preşedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, pentru MEDIAFAX, că Florea este aşteptat pe 21 ianuarie la sediul CNCD pentru a fi audiat și că riscă o amendă cuprinsă între 2.000 şi 100.000 de lei.