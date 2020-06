Primarul din Vatra Dornei vrea sa gazeze virușii. Declarația, la doi pași de premierul Orban care inaugura centrala termica a orașului

“Îi rog pe dorneni să ne unim cu toţii şi să reuşim să trecem perioada aceasta grea, iar toţi viruşii vom reuşi să îi băgăm în conducte şi să îi gazăm, să încheiem pentru Dorna şi pentru România cu pandemia”. Declarația a fost făcută de Ilie Boncheş, primarul din Vatra Dornei, la inaugurarea centralei termice […] The post Primarul din Vatra Dornei vrea să gazeze virușii. Declarația, la doi pași de premierul Orban care inaugura centrala termică a orașului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.