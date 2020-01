Primarul Gabriela Firea, despre poluarea din Bucuresti: Nu poti recupera in 36 de luni ce nu s-a facut in zeci de ani

Primarul general,, a declarat luni că a luat măsuri privind îmbunătăţirea calităţii aerului în Capitală, dar consideră că nu se poate recupera în 36 de luni ce nu s-a făcut în zeci de ani, potrivit unui comunicat al Municipalităţii, scrie România TV În legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la valorile înregistrate pentru poluanţii PM2,5 şi PM10 de către reţelele independente de măsurare a calităţii aerului, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) precizează că aceste reţele nu sunt autorizate/omologate de către Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor.Datele oficiale de calitate a aerului, raportate anual de România către Comisia Europeană, sunt datele obţinute prin Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), constituită din staţii fixe amplasate în aglomerările şi zonele de evaluare a calităţii aerului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011. RNMCA se află în administrarea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, iar datele obţinute sunt în prealabil validate de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA), structură aflată în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, menţionează PMB.Primăria Capitalei reaminteşte că nu gestionează staţiile de măsurare a calităţii aerului.Indicii de calitate la care se face referire reprezintă valori momentane înregistrate de către staţiile fixe de monitorizare, prin alte metode de măsurare decât metoda gravimetrică, fiind nevalidate, precizează PMB."Încă din primul an de mandat am tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte poluarea în Capitală, iar faptul că nu s-a făcut nimic în ultimii zece ani în acest sens a dus la agravarea acestei probleme. Începând din 2016, însă, am luat măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, dar nu poţi recupera în 36 de luni ce nu s-a făcut în zeci de ani!", a spus Firea.