Primarul Gabriela Firea, pe șantier la final de an: 'In primavara anului viitor, bucureștenii vor putea circula pe Podul Ciurel'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunță deschiderea circulației pe Podul Ciurel, pasajul care va face o legătură mai rapidă între cartierul Militari și centrul Bucureștiului. Luni, 30 decembrie, au fost făcute teste, iar circulația ar trebui deschisă în primăvara anului viitor.

„Asa cum am promis, realizarea primei etape a proiectului "Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii" se apropie de final, iar in primavara anului viitor, bucurestenii vor putea circula pe Podul Ciurel, un obiectiv de investitii extrem de important pentru fluidizarea traficului din Capitala.

Astazi au inceput primele teste statice si dinamice la structura de rezistenta a podului, in conformitate cu legislatia in vigoare. Acestea vor fi transmise spre analiza catre proiectant si expert urmand ca, in perioada urmatoare, sa primim rezultatele si sa realizam o noua serie de teste.

Reamintesc faptul ca acest proiect, initiat in urma cu 12 ani, a fost preluat cu un grafic de executie de doar 10 %, iar in prezent, nodul Virtutii, componenta a acestei investitii, este realizat in proportie de 90%”.

In ceea ce priveste cea de-a doua etapa, Nod Virtutii-Uverturii, Primarul General a dat ordinul de incepere a proiectarii, iar în prezent se lucrează la elaborarea proiectului tehnic. De asemenea, a fost redefinit coridorul de expropriere pentru aceasta etapa, realizandu-se astfel economii substantiale la bugetul local: în proiectul iniţial erau afectate 200 de clădiri, iar noul proiect prevede aproximativ 20 de imobile ce urmeaza a fi expropriate.

Detalii proiect

Proiectul are 3 componente: Nodul Virtutii (care presupune un pasaj peste raul Dambovita si peste Soseaua Virtutii cu descarcare in Cartierul Drumul Taberei), o alta sectiune pana in Centura Bucurestiului si cea de a treia - din Centura Bucurestiului pana in Autostrada A1.

Proiectul urmareste realizarea unui drum expres care face legatura intre Splaiul Independentei si Autostrada A1: se traverseaza Soseaua Virtutii, apoi se poate iesi in cartierele Drumul Taberei si Militari, de acolo in Centura Bucurestiului si mai departe in Autostrada A1.

Prin realizarea acestui obiectiv se va obtine o intrare mai facila in Bucuresti dinspre Autostrada Bucuresti - Pitesti, dar si o redistribuire a traficului”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.