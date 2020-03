Primarul General al Capitalei vrea sa transforme 7 cadiri in spații de carantina: 'Am oferte de la hoteluri'

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că spațiile de carantină sunt ocupate în proporție de 100%, șapte locații fiind analizate pentru a putea adăposti persoane suspecte de coronavirus. Edilul spune că a primit un număr de semnificativ de oferte de la hoteluri,24 dintre ele fiind în București.

„Avem 292 de locuri pentru carantină, în București – dintre care 198 sunt cele noi, obținute în mai putin de 24 de ore de la lansarea solicitării de ieri a PMB catre hotelieri. Gradul de ocupare a acestora este acum de aproape 100%. Alte șapte clădiri sunt în analiză pentru a putea fi transformate in spații de carantină. Am lansat ieri (joi - n.red.) o adresă de e-mail pentru obținerea de noi spații pentru carantină. În mai putin de 24 de ore, am primit un număr semnificativ de oferte de hoteluri dintre care 24 sunt situate în București. Primele doua,unul cu o capacitate de 120 de locuri si celalalt de 78 de locuri, au fost deja verificate și sunt în conformitate cu cerințele specifice unei astfel de situații, alte sapte se afla in analiza sectoarelor si a Directiei de Sănătate Publică. La acestea se adaugă cele 94 de locuri pre-existente la nivelul Capitalei, deci un total de 292 de locuri, care sunt ocupate in acest moment aproape in totalitate”, a scris, vineri, Firea, pe Facebook.

Edilul mai spune că 17 persoane s-au oferit drept voluntari pentru a merge la cumpărături pentru oamenii care nu au familia sau prietenii în apropiere și se află în izolare la domiciliu.

„Le mulțumim celor care au înțeles importanța participării la soluționarea în comun – sector public și privat – a actualei situații în care se află Capitala. Este un gest semnificativ, este o dovadă de responsabilitate și solidaritate și mă bucur să constat că Bucureștiul este unit. Toate ofertele de spații primite, situate pe raza Municipiului București, sunt trimise la primăriile de sector. Acestea, împreună cu direcția de sănătate, fac o analiză a spațiilor pentru a vedea în ce măsură sunt conforme pentru a fi transformate în spații de carantină. Ofertele de spații care nu sunt situate în Capitală vor fi transmise Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, pentru a decide în privința lor”, a adăugat sursa citată